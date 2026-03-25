２０２４年８月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚さんが、近況を明かした。２５日までにインスタグラムを更新し、「最近とっても体調が良い日が続いていて友達とご飯に行ったり、お出かけしたりするのが楽しい」と記す。「いつまでもずっとそうだったらいいんだけど、なかなかそうはいかないから、初夏あたりに揺り戻しがくるんだろうな〜ってちょっと怖くなりつつ、今を楽しむことにします」とつづった。その