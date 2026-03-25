夢を追いかけ、全力で駆け抜けた候補生たちの涙の別れが多くの視聴者の涙を誘った。【映像】かつて大手事務所に所属、美人候補生の美しいスタイル（全身姿も）3月24日『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第5話が放送された。かつてはエイベックス大阪校に所属し、子役としての活動経験も持つRINKA（荒武凜香・21）は、オーディション番組『Girls Planet 999』にも参加した実力者。A TEAMの最年長として挑むも脱落となってしま