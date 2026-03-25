【新華社合肥3月25日】春の耕作が本格化する時期を迎え、中国安徽省では年間を通じて豊作を実現できるよう、新たな技術や設備を効果的に活用した農作業や作物管理が進められている。長江と淮河に育まれた大地で、科学技術が農業を支えている。