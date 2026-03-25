「縮尺おかしくないか？」というコメントと共に投稿された猫の“驚きの姿”が、SNSで話題となっている。【映像】猫が箱に吸い込まれてる様子（全体）甘え上手で好奇心旺盛な猫のこむぎくんは、箱、ふとん、エコバック、引き出しなど、狭い空間を見つけると、吸い込まれていく性質を持っているそうで、絶対に入らない空間も入れると信じて疑わないんだとか。この写真が撮られた際も、お尻からぬるりと入り、溶けて液体になっ