25日、参議院予算委員会において自民党の山田宏議員が「高市総理の歯医者事情」について質問した。【映像】総理の歯医者事情→総理は笑顔、片山大臣何度も頷いた瞬間（実際の様子）自民党国民皆歯科健診実現PT事務局長を務めている山田議員は冒頭「今日は総理の訪米についてのテーマでございますが、総理訪米前の先月27日に、新聞報道によりますと、歯の治療に行かれたということで、訪米前に行かれたのか、それとも常に口腔の