ピン芸人のハリウッドザコシショウ（以下／ザコシ）が、24日深夜放送の同局系バラエティー『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』（毎週火曜深0：45）に出演。テレビ業界の“コンプラ”にもの申した。【動画】ナメてんのか？ザコシショウによる“佐山聡シューティング合宿”ザコシは「短く引っかかることをたくさん持ってきた」といい、そのなかの1つとして「ほかのテレビ番組でやったネタなのに別の番組だとNGになるときがあ