◇オープン戦ドジャース0―3エンゼルス（2026年3月24日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、オープン戦最終戦のエンゼルス戦に先発。4回0/3を4安打3失点だったが、6者連続を含む11奪三振を記録した。デーブ・ロバーツ監督（53）は開幕に向けて、万全の仕上がりぶりを示した大谷を称賛した。圧巻の奪三振ショーを繰り広げた大谷に指揮官は「強度はあったし、集中力もあったし、実行もで