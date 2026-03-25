25日の参議院予算委員会で、総理訪米に関する集中審議が行われた。最初に高市早苗総理大臣がアメリカ訪問に関する報告を行った。【映像】高市総理「トランプ大統領から全面的支持を得た」報告の様子高市総理は「私は3月18日から20日まで、米国のワシントンDCを訪問し、トランプ米国大統領と日米首脳会談を行いました。その概要を報告いたします」と切り出すと、「イラン情勢についてトランプ大統領に対して、事態の早期沈静化