日本初の体験型クッキングフェス「NATSLIVE FES 2026」が5月2日と3日、東京・港区の戸板女子短期大学の校舎全館を貸し切って開催される。総合MCを水田信二が務め、多数のキャストが出演する。NATSLIVE Groupが主催する。【画像】「NATSLIVE FES 2026」水田信二ほか、出演者（一覧）クッキングライブ配信アプリ「NATSLIVE」に出演するキャストと一緒に料理を作って食べることで、“食べて”楽しむだけのフェスではなく、料理を