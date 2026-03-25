愛知・名古屋市の住宅街にある信号のある交差点で3日、2台の車が衝突し1台が横転する事故が発生した。黒い車からは白い煙が上がり、居合わせた人たちが救助に駆け寄った。10歳ほどの女の子を含むあわせて3人が病院に搬送されたが、命に別条はなかったという。衝突でひっくり返った車からは煙が…3日、小雨が降る愛知・名古屋市の住宅街でカメラがとらえたのは、2台の車の衝突事故の瞬間だ。現場に近づいていくと、黒い車はひっくり