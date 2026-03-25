3月22日放送の『ABEMAスポーツタイム』で、サッカー日本代表に初招集された異色の新鋭・塩貝健人選手を特集。インタビューの中で意外な“得意料理”とコダワリを明かす一幕があった。【映像】塩貝が自分で料理した“ボロネーゼ”（本人提供画像）約1年半前まで大学サッカー部に所属し、驚異的なスピードでJ1、オランダ、ドイツとステップアップしてきた塩貝選手だが、そのプレーやトレーニングだけでなく、料理にも相当なコダワリ