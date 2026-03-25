キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が23日、自身のインスタグラムを更新。約30年前の「一枚仕立てのカシミアジャケット」を着こなす“春コーデ”を披露した。【写真】「体型が変わってないのが凄すぎる」約30年前のジャケットを着こなす安藤優子安藤は「ざっと30年前の一枚仕立てのカシミアジャケット！いまだに重宝しています」と書き出し、ミラノのロロ・ピアーナ本店で購入したものだと明かし「当時でもお値段が高