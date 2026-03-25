吉本新喜劇の松浦真也（４９）と森田まりこ（４５）が２５日、大阪市の吉本興業本社で行われた吉本新喜劇・間寛平ＧＭ（ゼネラルマネジャー、７６）の定例会見に出席。ヤンシー＆マリコンヌとして新喜劇の顔にも選ばれたコンビは、意外な“不仲”を明らかにした。松浦は「僕たちの関係性を分かりやすく、歌にしてきました。聞いてください」とギターを手に。２人は「結成してから７、８年。恋人でも夫婦でもないけれど、力を合