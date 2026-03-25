ユーチューブで人気を集める動画クリエーターが長岡市の小学校で出前授業を行いました。この春から中学校へ進学する6年生に“大切にしているある言葉”を伝えました。子どもたちに走り方を教えるこちらの男性……YouTubeで陸上系のチャンネルを展開し6万人以上の登録者数を持つケンちゃんです。【動画クリエーターケンちゃん】「去年の11月に新潟の古町商店街でダッシュしたイベントから先