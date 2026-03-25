赤ちゃんと離れたくないわんちゃんの光景が、4万再生を超えて温かい気持ちを届けています。寝る時間になったため、寝室に向かうことになった赤ちゃん。 その姿を見送るわんちゃんの姿に、「早く明日になってほしいね」「妹想いのお兄ちゃん」と絶賛の声が寄せられることとなりました。 【動画：『どうしても離れたくない』赤ちゃんのことが大好きな大型犬→寝る時間になったら…愛おしいお別れの様子】 赤ちゃんと離れたくなく