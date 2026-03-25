小千谷市で住宅と作業小屋が燃える火事がありました。住人の男性が左肩などにやけどをしましたが、会話できる状態で命に別条はないということです。消防などによりますと、24日午後8時前に小千谷市で一般住宅から炎が上がり、作業小屋まで延焼する火事がありました。この家で一人暮らしをしている60代の男性が、やけどをして長岡市内の病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。男性は左肩や額にやけどをしました。