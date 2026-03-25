オタフクソースはフリーズドライ商品のラインアップを強化する。昨年発売しヒット商品となった、もんじゃ焼の素「ポイッともんじゃ」に新たに「キムチ」を投入。佐々木孝富社長は昨年末のインタビューで「溶いた粉の流し方やタイミングなど、もんじゃ焼を作る際の分かりにくかった部分をフリーズドライで簡素化したことが良かったのではないか。トライしやすい環境が整った」とヒットの背景を語っていた。関西や中四国など西