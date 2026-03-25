三重県の新名神高速で6人が死亡した追突事故で、逮捕されたトラック運転手の女が「そんなにスピードを出していなかった」という趣旨の供述をしていることが分かりました。今月20日に亀山市の新名神高速下りのトンネル内で起きた事故では、大型トラックが渋滞の車列に追突・炎上し、3人の子供を含む6人が死亡しました。警察は24日夜、逮捕した大型トラックの運転手・水谷水都代容疑者(54)を現場に立ち会わせて実況見分