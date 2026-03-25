Nintendo Switch・スマートフォン（iOS／Android）向けゲーム『Pokémon Champions』について、Nintendo Switch版の配信日が4月8日に決定した。 関連：【画像あり】新メガシンカの特性も分かるスクリーンショット 『Pokémon Champions』は、『ポケットモンスター』シリーズ同様のポケモンバトルが楽しめるゲーム。ポケモンのタイプや特性、技の選択など様々な要素を活かして勝