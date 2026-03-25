Snow Manの佐久間大介が、本日3月25日より放送の『一番くじ』の新CM『プレイリスト』篇に出演する。 （関連：【画像あり】Snow Man 佐久間大介出演、『一番くじ』2026新CMの場面カット） 本CMでは、2025年に掲げた“見つかる、キミの一番！”をキャッチコピーとして踏襲し、“プレイリスト”をコンセプトに、様々なシチュエーションで自由に楽しめる一番くじの世界をカラフルに演出。コンビニでくじを引いたり、