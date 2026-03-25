SQUEEZEは、東京証券取引所からグロース市場への新規上場が承認されたと発表した。上場日は4月23日を予定している。SQUEEZEは、2014年9月に設立。自社ホテルを運営するほか、システム開発・提供、宿泊施設の企画・開発、DXのコンサルティングなどを手掛けている。募集株式数は701,500株。公募による売出株式数は175,000株、引受人の買取引受による売出株式数は950,900株、オーバーアロットメントによる売出株式数は168,800株。これ