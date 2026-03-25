オーストラリア競争・消費者委員会（ACCC）は、中東情勢が航空業界に与える影響を監視していることを明らかにした。アンナ・ブレイキー委員は、「燃料価格が長期にわたって高止まりすれば、航空会社のコストが増加し、最終的には国内航空運賃の値上げにつながる可能性がある」と指摘。中東経由の長距離便の供給減少により、需要はアジアのハブ空港、特にヨーロッパ路線にシフトしていることから、運賃の上昇圧力が加わっていると分