ヒルトン沖縄宮古島リゾートは、「宮古島産いちごのストロベリーアフタヌーンティー」を3月8日から6月7日まで開催する。地元農家から完熟状態で直接仕入れたいちごを使い、宮古島産いちごの自家製ピューレを使ったムースにラズベリーのジュレを重ねた「イチゴとラズベリーのケーキ」、練乳ムースの中に自家製コンフィチュールを忍ばせて牛皮で包んだ「イチゴと練乳の大福ムース」、キャラメリゼしたパイ生地に自家製カスタードとフ