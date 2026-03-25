航空機修理工場に置かれていた機体が攻撃を受けるウクライナ軍参謀本部は2026年3月20日、ロシアのノヴゴロド州スタラヤ・ルーサ市にある第123航空機修理工場に対して攻撃を行い、ロシア空軍のA-50早期警戒機を損傷させたと発表しました。【画像】凄まじい爆発が..これがウクライナ軍の攻撃の様子ですA-50は、目標検知や味方戦闘機の指揮などを主な任務とする軍用機で、機体に大きなレーダードームを搭載していることが外観上の