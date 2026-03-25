auフィナンシャルサービス、KDDI、沖縄セルラーは3月25日、クレジットカード「au PAY カード」および「au PAY ゴールドカード」のデザインと機能を刷新し、同日より申込受付を開始した。 今回のリニューアルでは、Android端末での「Google Pay」対応や、セキュリティを高めたナンバーレスカードの選択が可能になっている。 デザイン刷新とナンバーレス化