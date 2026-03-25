カブスと契約したコンフォートが開幕ロースター入りを果たした(C)Getty Images元ドジャースの外野手で、今季からカブスとマイナー契約で合意していたマイケル・コンフォートが開幕ロースター入りした。ドジャース専門メディア『Dodgers Way』はこれを受け「ドジャースファンは皆、驚きのあまり2度見しているだろう」と伝えた。【動画】打撃不振のコンフォートが勝ち越し3ラン！スタンド騒然コンフォートは、2024年オフにドジ