開幕前最後のオープン戦ではロバーツ監督から促されて、マウンドを降りるシーンもあった(C)Getty Imagesすでに開幕4戦目の先発が内定しているドジャース・佐々木朗希をめぐって厳しい目がむけられている。現地3月23日に行われたエンゼルスとのオープン戦に先発した佐々木は8四死球の大乱調となった。【動画】納得のいかない表情も…空振り三振を奪う大谷翔平をチェック初回先頭のネトにいきなり死球を与えスタートすると、無