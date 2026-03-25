JR高輪ゲートウェイ駅に直結する「TAKANAWA GATEWAY CITY」では全面開業をひかえ、25日、内覧会が開かれています。東京・港区にある「TAKANAWA GATEWAY CITY」はすでに一部が開業していますが、商業施設やミュージアム、住宅を含む3つのエリアが新設され、今月28日に全面開業します。25日の内覧会では、巨大LEDを使用した最新のシアター空間や、訪れた人がくつろげるおよそ100畳の畳スペースを含むミュージアムなどが公開されまし