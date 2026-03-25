「一生ローンに縛られるのか」。物価高や家賃高騰が続く今、住まいは安心ではなく「重荷」になっていないでしょうか。電動工具すら触ったことがない「DIY未経験」から、「動く家」を自作し、7畳で夫婦暮らしを営む相馬由季さん。常識を捨て、あえて極小空間を選んで見えた「縛られない自由」と安堵の形を追います。 【写真】「わずか7畳」にキッチンやソファーも完備！未経験で建てた「理想の家」の全貌（全11枚） &