沖縄県名護市辺野古の沖合で小型船2隻が転覆し、高校生らが死亡した事故を受け、24日夜、高校が保護者説明会を開きました。同志社国際高校は、24日午後6時半から高校2年生を対象にした保護者説明会を開き、およそ150人が参加しました。今月16日、沖縄県の辺野古沖で小型船2隻が転覆した事故では、2年生の女子生徒と船長の金井創さんが死亡し、14人がケガをしました。説明会は非公開でおよそ4時間にわたって行われ、保護者からは波