中国政府に批判的な論調で知られた香港の新聞「リンゴ日報」について、香港政府は法人登記から抹消するよう命じ、解散させたと発表しました。香港紙「リンゴ日報」は中国政府に批判的な論調で知られていて、創業者の黎智英氏は海外勢力と共謀し国の安全を脅かしたなどとして香港国家安全維持法に違反した罪などに問われ、先月、拘禁刑20年の判決を言い渡されました。これを受けて香港政府は24日、国家安全の維持を図るとして「リン