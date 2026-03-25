Ｊ１福岡は２５日、Ｊ１名古屋からＭＦ椎橋慧也（２８）を期限付き移籍で、ＤＦ宮大樹（２９）を完全移籍で獲得したことを発表した。椎橋は昨季リーグ戦２８試合に出場するなどＪ１通算２２６試合出場、８得点の実力者で、百年構想リーグでもここまで４試合に出場していた。クラブを通して「今とても苦しい状況だと思いますがアビスパ福岡のためだけに精一杯戦いたいと思うのでぜひ一緒に戦って下さい！よろしくお願いします