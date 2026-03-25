アメリカのトランプ大統領はホルムズ海峡をめぐり、「大きなプレゼントがあった」とイラン側との協議が順調に進んでいるとアピールしました。ただ、イラン側からこれまで公式な反応は示されておらず、協議の行方は不透明です。アメリカトランプ大統領「きょう、イラン側からプレゼントが届いた。巨額の金に値する大きなプレゼントだ」トランプ大統領は24日、バンス副大統領やルビオ国務長官がイランと停戦に向けた協議を行ってい