中東情勢の緊張緩和が進むとの見方が広がるなか、25日の日経平均株価は大幅に値上がりし、上昇幅は一時1800円に迫りました。25日の平均株価は、取引開始直後から値上がりが加速する展開となっています。平均株価の上げ幅は、一時1800円に迫りました。要因は、トランプ大統領がホルムズ海峡の問題に関連して、イラン側が何らかの譲歩を行ったと示唆したことなどから、原油の供給不安がやわらいだことです。24日のニューヨーク市場で