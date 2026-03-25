「選抜高校野球・２回戦、智弁学園２−１神村学園」（２５日、甲子園球場）智弁学園が逆転勝ちで春は２０２１年以来、５年ぶりの２回戦突破で８強に進んだ。打線は七回まで神村学園の先発龍頭から得点できなかったが、八回１死三塁で逢坂の中犠飛で同点に追いついた。花巻東との１回戦で３安打完封したプロ注目の最速１４９キロ左腕・杉本は、初回に四球と２長短打で１点を奪われた。その後は相手に追加点を与えず、２−１