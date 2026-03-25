フジテレビの生田竜聖アナウンサーが２５日までに自身のＳＮＳを更新。７月で退社することを発表した同期・竹内友佳アナウンサーの最後の生放送の様子を伝えた。竹内アナは２２日、ＳＮＳで「このたび、１５年間勤めてまいりましたフジテレビを７月上旬に退職することになりました」と報告。「３月２４日（火）『ＬｉｖｅＮｅｗｓｄａｙｓ』が、フジテレビアナウンサーとしての最後の出演となります」と伝えていた。生