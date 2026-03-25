◆米大リーグオープン戦ドジャース―エンゼルス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのディノ・エベル三塁コーチが２４日（日本時間２５日）、エンゼルスとのオープン戦で試合中にマイクをつけて実況席とクロストークを行った。三塁コーチとして見届けた「すごかった瞬間」について、エンゼルスコーチ時代から大谷を知る同コーチは「僕にとって印象的だったのは、昨年のミスター・ショ