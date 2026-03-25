福岡県の課長級以上の職員が所属する部署ごとにつくる親睦団体「部課長会」が、各職員の同意を十分に得ないまま、給与から天引きして集めた会費で県議会議長や副議長の政治資金パーティー券を購入していたことが25日、分かった。