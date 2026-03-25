神村学園―智弁学園タイブレークの10回表智弁学園1死満塁、太田が決勝の中犠飛を放つ。捕手川本＝甲子園選抜高校野球大会第7日は25日、甲子園球場で2回戦が行われ、智弁学園（奈良）と花咲徳栄（埼玉）が準々決勝へ勝ち進んだ。第3試合の専大松戸（千葉）―九州国際大付（福岡）は悪天候のため中止となり、26日に第4試合として実施。智弁学園は神村学園（鹿児島）に延長十回タイブレークの末、2―1で勝ち5年ぶりの8強入り。