第66代横綱・若乃花の花田虎上さんが3月24日、自身の公式ブログで次女の桃果（もか）さんが小学校を卒業したことを報告しました。【写真を見る】【 花田虎上 】次女・桃果さんの小学校卒業を報告「夢のため堅忍不抜を胸に」袴姿や家族4ショットも公開桃果さんは紺地に赤と金の花模様が施された着物の袴姿で学校へ向かったといい、花田さんはブログで「今日は桃果の卒業式です！桃果は袴を着て学校に行きました私達は後から行きま