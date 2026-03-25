熊本県教育委員会は2026年度（令和8年度）の組織改正と人事異動を発表しました。 【順番に見る】名簿一覧 この記事は「〈玉名・山鹿・菊池【小学校・中学校】〉」の一覧です。 【目次】を参考に、画像をご覧ください。 【目次】▼玉名（中学校）▼玉名（小学校）▼山鹿（中学校）▼山鹿（小学校）▼菊池（中学校）▼菊池（小学校） ※「NEWS DIG」以外でご覧の方は【順番に見る】や【関連記事】から名簿を確認できます。 ※