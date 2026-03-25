俳優でタレントのはいだしょうこが、3月25日に自身のインスタグラムを更新し、47歳の誕生日を迎えたことを報告。母との写真や家族写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「瓜二つ！」母とのショットを公開したはいだしょうこはいだは「また一つ、歳を重ねることができました。一生懸命産んでくれた母にも感謝です」とつづり、「母と私」と題した写真や家族写真を投稿。父、母、姉との集合ショットも披露した。さらに「今