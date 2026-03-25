お笑いコンビ「ななまがり」の森下直人（39）が24日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（深夜火曜0・59）に出演。オシャレについて熱弁した。千原ジュニアから、この日のニットコーデについて「オシャレが止まらん」と言われ、ケンドーコバヤシにも「まだやってんのか？注意したやろ！給料のほとんどを服に注ぎ込んでるんです！」と暴露された。「3年前までは黒一色とかなんでもよかった」が、急にファッションに目覚めた森