タレントでモデル・紗栄子が、モデルの長男・道休蓮（どうきゅう・れん）の１８歳誕生日を祝福した。２５日のインスタグラムで「今日は長男ＲＥＮの１８歳のお誕生日でした１８歳は成人だと思うととても感慨深い日なんだけど、振り返ればなんだかあっという間の１８年でした」と回顧。「人生のどん底の時に、この子がいたから踏ん張ることができました。絶対に守らなければならない存在でしたが、同志のような存在でもありま