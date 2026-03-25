国会では、日米首脳会談を受けた集中審議がおこなわれています。野党側は自衛隊の派遣をめぐり、憲法9条による制約を伝えたのか高市総理を追及しています。国会記者会館から中継です。野党側は憲法9条の存在により、アメリカ側から無理な艦船の派遣を求められなかったのではないかと高市総理に迫りました。無所属（立憲会派） 広田一 参院議員「憲法9条の規範がしっかりとある、この旨を大統領のほうに伝えたのではない