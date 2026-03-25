智弁学園２―１神村学園（２回戦＝２５日）智弁学園（奈良）は八回、逢坂の犠飛で追いつき、延長タイブレイクの十回、太田の犠飛で勝ち越し。先発の杉本が１０回を４安打１失点で完投し、準々決勝進出を決めた。神村学園（鹿児島）は一回に川崎の適時二塁打で先制したが、追加点を奪えなかった。