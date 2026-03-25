アメリカのトランプ大統領は24日、ホルムズ海峡の問題に関連して、イラン側から「大きなプレゼントが届いた」と述べました。イランが何らかの譲歩を行ったと示唆し、協議が進んでいると主張しました。アメリカとイランの協議についてはイランのガリバフ議長が23日に否定しましたが、トランプ氏は24日、イラン側と交渉が進んでおり「相手も合意を望んでいる」と主張した上で、「イランは昨日、本当に素晴らしい事をした。実はプレゼ