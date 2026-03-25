マーベル屈指のアンチヒーロー、デアデビルを描くパニッシャーマーベル・テレビジョン・スペシャルが、タイトル「パニッシャー：ワン・ラスト・キル（原題）」として、2026年5月12日（US時間）にで独占配信されることが発表された。通例通りであれば、日本時間では13日となる見込み。 Frank Castle returns in A Marvel Television Special Presentation: The Punisher: One Last Kill May 1