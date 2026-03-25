米HBO製作のドラマ版「ハリー・ポッター」より、待望の初画像が公開された。映画版では描かれなかったシーンの登場が示唆されている。 『ハリー・ポッター』公式で公開された画像には、クィディッチのユニフォームを着たハリー・ポッター（ドミニク・マクラフリン）が、競技場へ向かって歩く後ろ姿が写っている。競技場にはグリフィンドールとハッフルパフと旗が掲げられ