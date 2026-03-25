『ジョン・ウィック』シリーズに登場する盲目の暗殺者ケインを主人公に描くタイトル未定のスピンオフ映画の撮影が、2026年4月より開始されることが明らかとなった。米が報じている。 “宇宙最強”の呼び声高いドニー・イェンがケイン役を再演し、監督も兼任する。本作は当初、2025年内の撮影開始が予定されていたが、スケジュールが変更された形だ。 『ジョン・ウィック：コンセクエンス』（2023）で初登場た